NAILA / HELMBRECHTS, LKR. HOF. Mittwochnacht brachen Unbekannte drei Zigarettenautomaten auf und stahlen den Inhalt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gleich drei Mal haben Zigarettendiebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zugeschlagen: Am Kirchplatz im Nailaer Ortsteil Marlesreuth und in den Helmbrechtser Enchenreuth und Gösmes brachen die Unbekannten Zigarettenautomaten auf. Aus diesen stahlen sie Zigaretten im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. In Enchenreuth steht der Automat in der Kapellenstraße in der Nähe einer Bank. In Gösmes an einer Bushaltestelle in der Pressecker Straße. Der verursachte Sachschaden wird ebenfalls auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zu dieser neuen Serie aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer zur Tatzeit oder an den Tagen zuvor verdächtige Person und/oder Fahrzeuge in Marlesreuth, Enchenreuth oder Gösmes bemerkt hat, meldet sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen machen oder entsprechende Geräusche feststellen, die zu den Tathandlungen passen könnten, rufen sie sofort die Polizei. Von übertriebener Zivilcourage wird abgeraten. Gehen Sie nicht auf die Täter zu und sprechen sie nicht an. Die Ermittler legen besonderen Wert auf verdächtige Fahrzeuge und Kennzeichen. Auch Personenbeschreibungen sind hilfreich. Machen Sie sich Notizen und rufen so schnell wie möglich die 110.