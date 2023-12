BUXHEIM / A 7. Schwere Verletzungen erlitt eine 28-Jährige, deren Pkw sich am Autobahnkreuz Memmingen mehrfach überschlagen hatte.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, war die junge Frau mit ihrem 3er-BMW auf der A 7 in nördliche Richtung unterwegs. Unmittelbar nach dem Autobahnkreuz Memmingen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Bereich der Böschung mehrfach und kam schließlich mit dem Heck auf der Leitplanke zum Stillstand. Die 28-Jährige, die sich allein im Pkw befunden hatte, wurde schwer verletzt und konnte bislang noch nicht zum Unfallgeschehen befragt werden. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der BMW, der rundherum stark beschädigt wurde, musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Memmingen und die Autobahnmeisterei Memmingen wurden zur Absicherung der Unfallstelle hinzugezogen. Die Fahrbahn in Richtung Norden war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. zwei Stunden lang teilweise gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331-100311 zu melden. (APS Memmingen).

