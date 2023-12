BECKSTETTEN. Am 14.12.2023, gegen 15:48 Uhr, kam es in Beckstetten zu einem Küchenbrand. Ein junges Mädchen bemerkte beim Spazierengehen mit ihrem Hund starken Rauch aus dem Gebäude. Sie holte ihre Mutter zu Hilfe und beide konnten nun ein Feuer im Gebäude erkennen. Geistesgegenwärtig wurde der Notruf gewählt und mit dem Löschen begonnen. Weitere Helfer aus der Nachbarschaft kamen hinzu. Die mutigen Ersthelfer aus der Nachbarschaft löschten zunächst den Brand mit einem Gartenschlauch und hielten dies bis zum Eintreffen der Feuerwehr bei. Eine Ausbreitung konnte so verhindert werden. Die Feuerwehr übernahm nach dem Eintreffen die Löscharbeiten.

Ursache des Brandes war, nach den ersten Ermittlungen, ein Elektroherd, welcher unabsichtlich angelassen wurde.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von ca. 30.000,00 Euro. Das gesamte Wohnhaus ist aufgrund des Rauchs vorübergehend nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden von ihrer Schwägerin aufgenommen.

Dass sich der Brand nicht weiter ausbreitet hat, ist dem umsichtigen Einsatz der Ersthelfer zu verdanken. (PI Buchloe).

