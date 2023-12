Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am heutigen Donnerstag durchsuchten Polizisten im Zuge des Aktionstages gegen Antisemitismus bayernweit mehrere Wohnungen. Auch die Kriminalpolizei Hof führte in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hof eine Durchsuchung in Münchberg durch.

In den frühen Morgenstunden durchsuchten Kriminalbeamte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof die Wohnung eines 63-Jährigen in Münchberg. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts eines Vergehens der „Belohnung und Billigung von Straftaten“ (§ 140 StGB) im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt gegen den Mann. Im Zuge der heutigen Maßnahmen beschlagnahmten die Beamten ein Mobiltelefon.

Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Hof appellieren: Schauen Sie bei Hasspostings im Netz nicht weg, sondern melden Sie diese bei den entsprechenden Stellen. Nur so können die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgen Hasskriminalität konsequent und unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten. Hetze im Netz können Sie auch über das Meldeportal REspect! mitteilen.

Weitere Infos erhalten Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/hasskriminalitaet/

https://www.bayern-gegen-hass.de/

https://www.internet-beschwerdestelle.de/de/index.html