OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwoch,13.12.2023, zwischen 14 und 22 Uhr, führten Beamte der PI Ochsenfurt Kontrollen mit dem Schwerpunkt Verkehrstüchtigkeit im Straßenverkehr im gesamten Dienstbereich durch. Unterstützt wurden sie hierbei von Beamten der Zentralen Ergänzungsdienste Würzburg.

Bei den stationären und mobilen Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten wurden ca. 260 Kraftfahrzeuge und deren Fahrzeugführer überprüft. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Ein Pkw-Fahrer wurde um 14:10 Uhr in Winterhausen einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 57-Jährigen ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Fahrer wurde wegen des Verstoßes gegen die „0,5-Promille-Grenze“ ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und 1 Monat Fahrverbot. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 17:00 Uhr wurde in Eibelstadt dann ein 29-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass dieser mit einem Atemalkoholwert von 1,14 Promille unterwegs war. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr nach dem Strafgesetzbuch eingeleitet.

Ein weiterer Autofahrer konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 17:30 Uhr in Eibelstadt keinen Führerschein vorzeigen und gab an, diesen vergessen zu haben. Die Angaben des Mannes wurden durch die Polizeibeamten überprüft und es wurde schnell klar, warum es dem 45-Jährigen in Wahrheit nicht möglich war seinen Führerschein vorzuzeigen. Dieser war ihm nämlich bereits im Jahr 2014 entzogen worden. Auch hier wurde die Weiterfahrt durch Sicherstellung der Zündschlüssel unterbunden und gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ebenso erging es gegen 18:00 Uhr in Winterhausen einem weiteren Pkw-Fahrer. Auch bei dem 36 Jahre alten Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass er seit 2020 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In diesem Fall wurde auch noch gegen den Fahrzeughalter des Pkw ein Strafverfahren wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch bei der Kontrolle eines Kleinkraftrades in Giebelstadt stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Er gab an, dass er nie einen Führerschein besessen habe. Der 36-Jährige Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Auch er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.