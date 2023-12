Callcenterbetrüger wieder aktiv – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

GROSSOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend haben Betrüger bei einer älteren Frau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben, um an Bargeld und Wertsachen zu gelangen. Die Dame übergab schließlich Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrags. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt weiterhin eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps.

Die Seniorin wurde am Mittwochabend von bislang unbekannten Telefonbetrügern angerufen. Die Täter behaupteten, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Um das eigene Ersparte zu schützen, müsse dies in Verwahrung genommen werden.

Nach Aufforderung der Anrufer stellte die Frau eine grüne Stofftasche mit Bargeld vor der Haustüre auf den dortigen Mülltonnen ab. Die Tasche wurden in der Unteren Stockstädter Straße gegen 22:30 Uhr von einer unbekannten Person unbemerkt abgeholt. Nachdem die Seniorin später doch misstrauisch wurde, zog sie die echte Polizei hinzu.

Die Kriminalpolizei Würzburg, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat, warnt eindringlich vor derartigen Telefonbetrugsmaschen. Wer die Abholung der Stofftasche möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers oder der Abholerin beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457 - 1732 zu melden.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken:

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.

Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.

Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

Leg‘ auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“

„Chill mal Oma“

"Nur einen Glühwein getrunken" - 55-Jährige mit 1,6 Promille unterwegs

ASCHAFFENBURG U. GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Donnerstages konnten Streifen der Dienststellen am Bayerischen Untermain zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Beide waren mit deutlich über einem Promille unterwegs.

55-Jährige nach Weihnachtsmarkt-Besuch gestoppt

Eine Beamtin der Aschaffenburger Polizei wurde am Mittwoch, gegen 14:45 Uhr, im Kleinen Auweg auf eine Pkw-Fahrerin aufmerksam, die mehrmals in den Gegenverkehr geraten ist und in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Streife konnte die Frau kurze Zeit später einer Kontrolle unterziehen.

Die 55-Jährige gab an, kurz zuvor einen Glühwein getrunken zu haben und zeigte sich mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab ein Ergebnis von rund 1,6 Promille. Der Führerschein der Dame wurde noch vor Ort sichergestellt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Weiterer Autofahrer mit Alkohol im Blut kurz nach Mitternacht angehalten

Eine Streife der Miltenberger Polizei stoppte am Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, in den Seegärten in Großheubach einen weiteren Autofahrer. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Test ergab bei dem Mann rund 1,5 Promille. Auch gegen ihn wird nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.“ (Polizeipräsident Detlev Tolle)

Es ist der Polizei auch in der Vorweihnachtszeit ein wichtiges Anliegen, Unfälle und Alkoholfahrten zu verhindern:

Bitte machen Sie sich rechtzeitig Gedanken, wie sie sicher nach Hause kommen.

Ob sie sich eine Mitfahrgelegenheit organisieren oder auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen – den Führerschein, die Gesundheit und die von anderen sollten sie in jedem Fall nicht aufs Spiel setzen

Lassen sie ihr Fahrzeug stehen, wenn sie Alkohol getrunken haben und kommen sie sicher an.

Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Getränkemarkt eingebrochen, haben die Kasse entwendet und sind unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach müssen sich die Einbrecher zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:30 Uhr gewaltsam über einen Hintereingang Zutritt zu dem Getränkehandel in der Bergstraße verschafft. Dabei ist auch eine Glasscheibe zu Bruch gegangen. In den Innenräumen entwendeten die Diebe schließlich neben Zigaretten auch die Registrierkasse samt Inhalt. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt entkommen.

Der Ladenbesitzer bemerkte den Einbruch am Mittwochmorgen und verständigte die Polizei. Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und suchen dabei auch nach möglichen Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde im Unteren Steffleinsgraben ein VW im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.