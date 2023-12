NÜRNBERG. (1441) Wie mit Meldung 942 vom 15.08.2023 berichtet, brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (11.08.2023) und Montagmorgen (14.08.2023) in ein Bürogebäude im Nürnberger Stadtteil Galgenhof ein. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat nun einen Tatverdächtigen identifiziert.



Im genannten Zeitraum verschaffte sich ein zunächst Unbekannter Zugang zu einem Geschäftsgebäude in der Karl-Bröger-Straße. Im Innenraum brach er mehrere Bürotüren und einen Tresor auf. Ein zweiter Tresor hielt der Gewalteinwirkung stand und konnte von der Person nicht geöffnet werden.

Der Täter erbeutete mehrere Tausend Euro Bargeld und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hatte in der Folge die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine am Tatort gesichert DNA-Spur konnten die Beamten nun einem 29-jährigen Mann zuordnen, welcher derzeit jedoch unbekannten Aufenthalts ist.



