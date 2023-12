TAUBERRETTERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen bei Tauberrettersheim gekommen. Ein 53-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem LKW. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach fuhr der 53-Jährige gegen 06:30 Uhr mit seinem VW von Tauberrettersheim in Richtung Röttingen. Kurz vor Tauberrettersheim kam er schließlich nach links in den Gegenverkehr ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Für den 53-jährigen Fahrer des Pkws kam tragischerweise jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge musste die Staatsstraße in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt befanden sich noch die Feuerwehren aus Röttingen, Tauberrettersheim, Weikersheim und Schäftersheim mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort sowie mehrere Streifen der Polizeiinspektion Ochsenfurt

Warum der 53-Jährige in den Gegenverkehr kam, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Ochsenfurt zeigen. Insbesondere zur Klärung der genauen Unfallursache begab sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle.