NEUBURG AM INN, BAB A 3, LKR. PASSAU. Am Dienstag (12.12.2023) stellten Beamte bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn bei Neuburg am Inn eine größere Menge Bargeld sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr kontrollierten Schleierfahnder einen Skoda, der in Richtung Österreich unterwegs war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der drei Männer, die mit dem Auto unterwegs waren, fanden die Beamten insgesamt rund 65.000 Euro. Da die Männer im Alter von 25, 34 und 57 Jahren keine plausible Erklärung für die Herkunft und die Verwendung des Bargeldes geben konnten, wurde das Bargeld beschlagnahmt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Mittwoch (13.12.2023) nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens der Geldwäsche verantworten.

Veröffentlicht am 14.12.2023 um 09.32 Uhr