MEMMINGEN. In einer Shishabar in Memmingen kam es in den Abendstunden des 13.12.2023 zu einem großen Rettungseinsatz.

Eine Person erlitt während des Aufenthaltes in der Bar einen körperlichen Zusammenbruch. Durch zwei weitere Gäste, einem Feuerwehrmann und einer Sanitäterin, wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Weiter wurde unverzüglich die Rettungsleitstelle informiert. Die Person konnte alsbald ins Klinikum Memmingen verbracht und dort behandelt werden. Da eine CO-Messung bei dem Gast durchgeführt wurde, wobei ein hoher Wert messbar war, wurde bei weiteren sich vor Ort befindlichen Gästen der Bar ebenfalls diese Messung durchgeführt. Aufgrund ebenso messbaren Werten wurden sieben weitere Personen in das Klinikum Memmingen eingeliefert. Insgesamt wurde eine Person schwer und sieben Personen leicht verletzt. Die zahlreichen eingesetzten Rettungskräfte vor Ort blieben alle unverletzt. Insgesamt waren 16 Kräfte der Feuerwehren Memmingen und Amendingen, 13 Rettungskräfte von Malteser und dem Roten Kreuz, sowie zwei Notärzte vor Ort im Einsatz. Die erste polizeiliche Aufnahme vor Ort wurde durch die PI Memmingen durchgeführt. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen führte der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen. Die weitere kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung wird durch das zuständige Fachkommissariat der KPI Memmingen geführt. Wie es zu den messbaren CO-Werten kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (KPI Memmingen)

