PFORZEN. Am Abend des 13.12.2023 kam es auf der Kreisstraße OAL 6 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Die Bergungsarbeiten führten jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 68-Jähriger die Umgehungsstraße von Zellerberg in Richtung Neugablonz. Beim Überqueren der Kreisstraße OAL 6 übersah er einen vorfahrtsberechtigen 26-Jährigen welcher aus Gemaringen kam. Der Pkw des 26-Jährigen prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite des 68-Jährigen. Dessen Pkw kam aufgrund des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 68-Jährige, sowie seine Ehefrau konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Auch der 25-Jährige wurde durch den Zusammenprall lediglich leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30.000,- Euro. Am Pkw des 68-jährigen liefen Betriebsmittel aus, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Pforzen hinzugezogen wurde. Aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (PI Kaufbeuren)

