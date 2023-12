Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle eingestiegen und haben Kupferkabel entwendet. Die Miltenberger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach zwischen Montag, 15:30 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr. Die unbekannten Täter stiegen gewaltsam in die Halle im Siemensring ein und entwendeten in der Folge Kupferkabel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz im Wittelsbacherring ein geparkter VW Passat angefahren.

GROßOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 21:15 Uhr, und Dienstag, 13:30 Uhr, wurde „Im Tannengrund“ ein geparkter Renault im Bereich des linken Außenspiegels angefahren.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr, wurde in der Kirchstraße ein Garagentor mit mehreren Graffiti in goldener Farbe besprüht.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 23:50 Uhr, wurden am Wolfsthalplatz drei Säulen mit schwarzem Edding beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Ein Unbekannter touchierte am Dienstag, zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr, mit seinem Pkw den Gartenzaun eines Anwesens an der Kreuzung Habelstraße/Friedhofstraße und beschädigte diesen hierdurch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.