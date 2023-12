2684 – Auto beschädigt

Pfersee – In der Zeit von Samstag (09.12.2023), 20.00 Uhr bis Montag (11.12.2023), 07.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten Opel in der Metzstraße Ecke Balanstraße. Hierbei traten sie offenbar die Außenspiegel ab und beschädigten weitere Teile des Autos. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2685 – Alkoholisiert unterwegs

Oberhausen – Am heutigen Mittwoch (13.12.2023) war ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 30-Jährigen.

2686 – Unfallfluchten

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (07.12.2023), 12.00 Uhr bis Montag (11.12.2023), 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Golf im Kirschenweg. Der bislang Unbekannte entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.



Hochzoll – Am vergangenen Montag (11.12.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr einen geparkten Ford in der Füssener Straße. Auch hier entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2687 - Streit endet mit Faustschlag

Innenstadt – Heute Nacht (13.12.2023) endete ein Streit am Willy-Brandt-Platz mit einem Faustschlag. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Täter flüchtete.

Ein Standbetreiber des Winterlands geriet heute gegen 01.00 Uhr offenbar mit einer Gruppe von vier Personen in Streit. Ein Mann dieser Gruppe versetzte dem Standbetreiber dabei einen Faustschlag und flüchtete anschließend. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der bislang Unbekannte nicht mehr festgestellt werden. Zum bislang unbekannten Mann ist nur bekannt, dass er eine auffallend rote Jacke trug.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2688 – Geldbeutel schnell wiedergefunden

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag verlor eine 14-Jährige ihren Geldbeutel in einer Straßenbahn der Linie 1.

Gegen 15.30 Uhr meldete sich die 14-Jährige am Notruf 110 und teilte den Verlust mit. Der Polizist am Notruf verständigte daraufhin die Leitstelle der Augsburger Verkehrsgesellschaft. Von hier aus wurde eine Durchsage veranlasst und der Geldbeutel in der Straßenbahn aufgefunden. Zur Freude der 14-Jährigen konnte sie den Geldbeutel wenig später abholen.