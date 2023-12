VÖHRINGEN. Am Mittwoch, 13.12.2023, um 04.09 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Donau/Iller der Brand eines Holzschuppens in einem Wohngebiet in Vöhringen mitgeteilt. Einsatzkräfte löschten den Brand ab. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen wurde der Brand vorsätzlich gelegt, die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Vöhringen und Neu-Ulm gelang es, den Brand zu löschen und das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Illertissen und der Kriminaldauerdienst Memmingen nahmen in der Nacht vor Ort die ersten Ermittlungen auf.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge besteht ein Zusammenhang des Brandes mit einem Wohnungsbrand vom vergangenen Sonntag, 10.12.2023 (Meldungen vom 11.12.2023, Nachtrag aus dem Landkreis Neu-Ulm).

Die Ermittler gehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie sicherten entsprechende Spuren an den Brandorten. Noch vor Ort nahmen sie in weiterer Folge einen tatverdächtigen 34-jährigen Mann fest.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte beim zuständigen Amtsgericht Memmingen einen Haftbefehl. Der Mann soll im Laufe des morgigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).