Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH. Am Sonntagabend nahm eine Streife der Polizei Bayreuth-Stadt einen 46-Jährigen fest, der gerade im Begriff war, Räder vom Lagerplatz eines Bayreuther Autohauses zu stehlen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen 20.15 Uhr ertappten die Polizisten den Mann in der Doktor-Klaus-Dieter-Wolff-Straße, als er offensichtlich gerade dabei war, zwei Komplettradsätze vom Lagerplatz eines Autohauses zu stehlen. Der 46-jährige Deutsche aus Magdeburg setzte sofort zur Flucht an. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten ihn die Beamten in der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße stellen und vorläufig festnehmen. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde am Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den Mann. Der 46-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Tatverdächtige steht im Verdacht für weitere Reifendiebstähle im Bundesgebiet verantwortlich zu sein. Die Kriminalbeamten prüfen im Zuge der weiteren Ermittlungen mögliche Zusammenhänge.