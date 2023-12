REGEN. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Regener Ortszentrum wurde am Montag, 11.12.2023, Ziel eines Einbruchs.

Bislang unbekannte Täter haben sich vermutlich in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und etwa 13.30 Uhr gewaltsam Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft, während die Bewohner außer Haus waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde neben Bargeld auch diverser Schmuck und mehrere Armbanduhren entwendet.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Zeugen, die am Montag, 11.12.2023, zwischen 08.15 Uhr und 13.45 Uhr, verdächtige Personen in der Adalbert-Stifter-Straße auf Höhe der Abt-Gubitz-Straße/Bischof-Geyer-Straße, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sichern Sie Ihr Zuhause – bereits einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen, wie Sie Ihre vier Wände gegen Einbrecher wirksam schützen können, finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 12.40 Uhr