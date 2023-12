2130. Verkehrsunfall; eine Person aufgrund Erkrankung verstorben – Gräfelfing

Am Dienstag, 12.12.2023, gegen 10:50 Uhr, fuhr eine 73-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Peugeot Pkw auf der Bahnhofstraße in Gräfelfing in Richtung der Ruffiniallee.

Auf Höhe der Hausnummer 8 verlor die 73-Jährige aufgrund einer Erkrankung das Bewusstsein und fuhr in der Folge über den Gehweg gegen einen Stromverteilerkasten.

Sie wurde durch den Unfall nicht verletzt, musste aber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie wenig später aufgrund ihrer Erkrankung verstarb.

Am Pkw und am Stromverteilerkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2131. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Solln

Am Dienstag, 12.12.2023, gegen 14:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Tür eines Einfamilienhauses und gab sich gegenüber Bewohnerin als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck im Haus überprüfen zu müssen, ließ ihn die Bewohnerin ins Haus.

Anschließend gingen sie gemeinsam durch das gesamte Haus und drehten sämtliche Wasserhähne auf. Der Täter wies die Bewohnerin an, den Wasserhahn in der Küche zu überwachen. Während dessen wollte er angeblich weitere Prüfungen im Keller durchführen.

Nach einiger Zeit stellte die Bewohnerin fest, dass sich der vermeintliche Handwerker nicht mehr im Haus befindet. Dieser befand sich vor dem Haus auf der Straße und unterhielt sich mit einer weiteren männlichen Person. Anschließend entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung.

Die Bewohnerin bemerkte die durchwühlten Zimmer und verständigte über einen Angehörigen den Polizeinotruf. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sowie mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Haupttäter (Handwerker) wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 27 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braune, glatte, kurze Haare; bekleidet mit Jeans und dunklem Oberteil

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Oskar-Coester-Wegs, Voltzweg und Ludwig-Werder-Weg (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

2132. Einbruch in Einfamilienhaus – Planegg

Am Dienstag, 12.12.2023, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es wurden Terrassentüren gewaltsam geöffnet und so Zutritt in das Haus verschafft.

Dort wurden mehrere Räume nach Stehlgut durchsucht. Unter der Mitnahme von Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hörwarthstraße, Luisenstraße und Karlstraße (Planegg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2133. Einbruch in Wohnhaus; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Pullach

Am Dienstag, 12.12.2023, zwischen 08.00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde durch zunächst unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangten sie in das Haus.

Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Stehlgut und entwendeten schließlich eine geringe Menge Bargeld sowie Mobiltelefone im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten sie zunächst unerkannt.

Am selben Tag, gegen 10:30 Uhr, befand sich eine Streife der Polizeiinspektion 32 (Grünwald) im Bereich Grünwald. Dort fielen den Polizeibeamten zwei weibliche Personen auf, die auf eine Personenbeschreibung aufgrund eines versuchten Einbruchs am Montag, 11.12.2023 in Waldperlach passten. Daraufhin wurden die beiden Personen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte ihnen auch der Einbruch in das Wohnhaus in Pullach nachgewiesen werden.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um eine 18- und 14-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Im weiteren Verlauf wurden sie vorläufig festgenommen und im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.