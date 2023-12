Seit Jahren beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit der Spendenaktion „Wir zeigen Herz“ Nächstenliebe und Großherzigkeit. Hierbei liegt dem Polizeipräsidium im südlichen Oberbayern die Unterstützung von Hilfsbedürftigen in der Region am Herzen. Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsspendenaktion wurden EUR 5.700,00 an den Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. übergeben.

Der Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. hat das Ziel, von Gewalt betroffene Frauen, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Seit 1989 werden betroffene Frauen und Kinder, die unter Gewalt leiden, beraten und begleitet. Sie werden unterstützt, den richtigen Weg aus ihrer belastenden Situation zu finden. Von 1993 an arbeitet der Verein auch präventiv mit Kindern, Jugendlichen, deren Eltern und pädagogischem Fachpersonal zum Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd beteiligten sich wieder an der vorweihnachtlichen Spendenaktion. Der Polizeipräsident, Herr Manfred Hauser, überreichte an den Vorstand und an die Mitarbeiterinnen einen Scheck in Höhe von 5.700,00 Euro. Diese nahmen den Spendenbetrag mit großer Freude entgegen und bedankten sich im Namen des Rosenheimer Frauen- und Mädchennotrufs und der Klientinnen bei allen Spenderinnen und Spendern recht herzlich.

Der Verein benötigt jährlich ca. 30 % Eigenmittel in Höhe von rund 125.000,00 Euro, um die Fachstellen zu finanzieren. Daher wird die sehr willkommene Spende genutzt, um die tägliche Beratungsarbeit, die für Betroffene kostenfrei ist, zu decken.