ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht zum Montag, den 04.12.2023 konnte die Schweinfurter Polizei einen Mann vorläufig festnehmen, dem unter anderem ein besonders schwerer Diebstahl vorgeworfen wird. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 20-jährige Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ.



Einbruch in Kiosk - Täter entwendet Bargeld sowie mehrere Zigarettenpackungen

Zwischen 03:45 Uhr und 04:30 Uhr wurde in einen Kiosk in der Aschaffenburger Ludwigstraße eine Scheibe eingeschlagen. Ein Mitarbeiter bemerkte bei Ladenaufschluss die zerstörte Scheibe sowie das Fehlen von Bargeld und Ware im Gesamtwert von rund 1.400€.



Während Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg die Anzeige wegen Einbruchdiebstahl aufnahmen, kontrollierten Beamte der Schweinfurter Polizei zwei Männer am Hauptbahnhof Schweinfurt. Bei der Kontrolle konnte bei den beiden Männern im Alter von 20 und 28 Jahren Bargeld, sowie mehrere Zigarettenpackungen festgestellt werden.



Polizeibeamte der Einsatzzentrale erkennen Zusammenhang

Da alle Einsätze in Unterfranken bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken zusammenlaufen, konnte sehr schnell ein Tatzusammenhang hergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Schweinfurt verbracht.

Polizeibeamte der Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg konnten am Tatort einen eindeutigen Fingerabdruck sichern. Diese wiederum konnten aufgrund einer sofort durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlung der Schweinfurter Beamten dem 20-jährigen Tatverdächtigen eindeutig zugeordnet werden.



Ermittlungsrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die beiden Männer am Dienstag, den 05.12.2023 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 20-jährigen Beschuldigten, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurden inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt und muss sich in der Folge für seine Taten vor Gericht verantworten.