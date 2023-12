HAßFURT, LKR. HAßBERGE. Am Dienstag erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 16-Jährigen. Diesem wird vorgeworfen, einen 16-jährigen Mitschüler mit einem Messer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen werden von der Kripo Schweinfurt geführt.

Am Montagvormittag, gegen 10:15 Uhr gerieten zwei 16-Jährige auf dem Parkplatz der Heinrich-Thein-Berufsschule aus noch unbekannter Ursache aneinander. Dem Sachstand nach hat ein Beteiligter mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingewirkt. Der Geschädigte wurde vor Ort von dem Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer vor Ort vorläufig fest. Er wurde am Dienstagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft an. Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.