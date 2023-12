KÜMMERSBRUCK, LKR. AMBERG-SULZBACH: Nach einem Streit unter Lebenspartnern wurde am Freitag, 8. Dezember die Polizei verständigt und der Mann vorläufig festgenommen. Nachdem er über 400 Gramm Marihuana bei sich hatte, wurde gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Eine verbale Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Kümmersbruck rief die Polizei am vergangenen Freitag auf den Plan. Der männliche Part der streitenden Parteien hatte jedoch bereits vor Eintreffen einer Streifenbesatzung die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Zivilfahnder des Zentralen Einsatzdienstes aus Amberg beteiligten sich an der Suche und konnten den 36-jährigen Mann nicht weit von seinem Wohnort feststellen. Er wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten im mitgeführten Rucksack zwei Tüten mit Marihuana und geringe Mengen Methamphetamin fest. Ihm wurde die vorläufige Festnahme erklärt. Der Mann wurde zur weiteren Sachbearbeitung an die Kriminalpolizei in Amberg übergeben, die mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache hielt. Am Samstag wurde der 36-Jährige einem Ermittlungsrichtet vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das sichergestellte Marihuana wog über 400 Gramm. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg nach den Lieferanten dauert an.