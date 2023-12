REGENSBURG. Am vergangenen Wochenende wurde im Stadtwesten in ein gemischt genutztes Wohn- und Geschäftsgebäude eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Montagmorgen, 11. Dezember, stellte ein Berechtigter an einem Wohnhaus in der Mathildenstraße einen Schaden an der Zugangstüre fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach ein bislang Unbekannter im Verlauf des vorangegangenen Wochenendes ein, durchwühlte die Innenräume und entwendete Bargeld sowie Wertgegenstände. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg führte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.