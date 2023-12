SCHWEINFURT / WÜRZBURG. Der Ortungsdienst eines Laptops überführte am Sonntagmorgen dem Sachstand nach zwei Diebe. Die Tatverdächtigen hatten aus einem ICE bei Würzburg einen Koffer gestohlen und konnten kurze Zeit später in Schweinfurt festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt führt die Polizei die beiden Männer dem Ermittlungsrichter vor.



Ein Fahrgast eines ICE nach München stellte gegen 08:00 Uhr kurz nach Würzburg fest, dass sich sein Koffer nicht mehr im Waggon befand. Da er in dem Gepäckstück seinen Laptop transportierte, konnte er über die Ortungsfunktion den Roßmarkt in Schweinfurt als Standort des Computers lokalisieren.



Eine Streife der Polizei Schweinfurt entdeckte dank der guten Beschreibung des Gepäckstückes den Koffer und nahm zwei tatverdächtige Algerier noch vor Ort fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt führte die Polizei die beiden Beschuldigten dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls. Im Anschluss kamen die Männer in eine Justizvollzugsanstalt.