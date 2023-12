WÜRZBURG. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Würzburg ermitteln gegen einen 56-Jährigen aus Würzburg wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau am Sonntagmittag mit einem Kabel kurzzeitig stranguliert zu haben.

Gegen 12:15 Uhr war der alkoholisierte 56-Jährige in der gemeinsamen Wohnung von hinten an seine Ehefrau herangetreten und hat diese kurzzeitig mittels eines Kabels stranguliert. Die 52-Jährige konnte sich selbstständig befreien, flüchtete in ein anderes Zimmer und ließ über Angehörige die Polizei verständigen. Sie wurde nicht unerheblich verletzt.

Der Tatverdächtige konnte durch die schnell eingetroffenen Polizeistreifen unmittelbar vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung, der unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Die Ermittlungen insbesondere zum Motiv hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.