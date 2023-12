Erneuter Callcenterbetrug – Polizei warnt weiterhin vor perfider Masche

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montagabend haben Betrüger bei einer älteren Frau angerufen, die sich als Staatsbedienstete ausgegeben haben, um an Bargeld und Wertsachen zu gelangen. Die Dame übergab Wertgegenstände im Wert von einem niedrigen vierstelligen Betrag. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt auch weiterhin eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps.



Die Seniorin wurde am späten Montagabend von bislang unbekannten Telefonbetrügern angerufen. Der Täter behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Um das eigene Ersparte zu schützen, müsse dies in Verwahrung genommen werden. Nach Aufforderung der Anrufer stellte die Frau eine Stofftasche mit Wertgegenständen in den Hausflur. Die Gegenstände wurden in dem Mehrparteienhaus in der Münchner Straße gegen 22:20 Uhr von einer unbekannten Person unbemerkt abgeholt. Nachdem die Seniorin später doch misstrauisch wurde und ihre Familienangehörigen verständigt hatte, zogen diese die Polizei hinzu.



Die Kriminalpolizei Würzburg, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat, warnt eindringlich vor derartigen Telefonbetrugsmaschen. Wer die Abholung der Stofftasche möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers oder der Abholerin beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457 - 1732 zu melden.



Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken:



Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.



Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.

Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:



Leg‘ auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)



Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“

„Chill mal Oma“

Einbruch in Firmenkomplex - Polizei sucht Zeugen

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Einbruch in ein Firmengebäude im Laufe des Wochenendes sucht die Polizei Alzenau nun nach möglichen Zeugen.

Am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr stellte der Inhaber einer Firma in einem Gebäudekomplex in der Konrad-Zuse-Straße fest, dass während des Wochenendes ein Unbekannter gewaltsam über eine Seitentür in die Firma eingedrungen war. Schränke und Schubladen standen offen. Entwendet wurde offensichtlich jedoch nichts. Der angerichtete Sachschaden an der Außentür beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, waren die Aufbruchspuren offensichtlich noch nicht vorhanden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag hat in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 22:45 Uhr ein noch unbekanntes Fahrzeug eine Verkehrsinsel in der Rhönstraße überfahren und dabei ein Straßenschild beschädigt.



HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag ist es gegen 16:45 Uhr zu einer Spiegelberührung zwischen einem Lkw und einem unbekannten Fahrzeug auf der Kreisstraße AB 23 auf der Strecke zwischen Heigenbrücken und Jakobsthal gekommen. Die Fahrerin des Lkws der Marke IVECO hatte den Unfall gemeldet, nachdem das andere Fahrzeug ohne anzuhalten weitergefahren war. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es eine ausländische Zulassung hatte.



MAINASCHAFFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag hat ein Unbekannter in der kurzen Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:20 Uhr die Abwesenheit eines BMW-Besitzers genutzt und aus dem offenen Fahrzeug ein Mobiltelefon der Marke Samsung gestohlen. Das weiße Auto stand zu dem Zeitpunkt in der Hauptstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der Dieb konnte unerkannt entkommen.



SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag ist es gegen 13:30 Uhr zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw auf der Engländerstraße, auf der Strecke zwischen Jakobsthal und Sailauf, gekommen. Die Fahrerin eines roten Opels hatte den Unfall gemeldet, nachdem das andere, als dunkles Cabrio beschriebene, Fahrzeug ohne anzuhalten weitergefahren war.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag wurde ein grauer Mercedes GLC in dem Parkhaus am Hauptbahnhof in der Ludwigstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Beschädigungen, die der Besitzer an der linken Fahrzeugseite feststellen musste, sollen in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 14:00 Uhr entstanden sein.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 10:15 Uhr und 12:45 Uhr, wurde ein grauer 1er BMW im Parkhaus der City Galerie mutmaßlich beim Rangieren an der linken Seite angefahren. Der Zusammenstoß hat auf der sechsten Parkebene stattgefunden. Der Verursacher ist unbekannt.



ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, hat ein Unbekannter eine Klingelanlage an einem neugebauten Mehrfamilienhaus in der Leibnizstraße ausgebaut und gestohlen.



STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Feldbergstraße wurden zwischen Samstag, 14:30 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, die Frontscheinwerfer eines dort abgestellten VW T5 entwendet. Der unbekannte Dieb hat dabei unter anderem die Stoßstange beschädigt. Der Beuteschaden liegt bei rund 300 Euro, der Sachschaden bei etwa 5.000 Euro.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr, wurde ein grauer Mercedes auf dem Parkplatz des "CAP Markts" angefahren. An dem geparkten Fahrzeug wurde dabei die hintere Stoßstange zerkratzt.



MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Am Montag hat ein noch unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Mercedes auf dem Wanderparkplatz am Buchberg an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfall muss sich zwischen 06:45 Uhr und 08:20 Uhr ereignet haben.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Die Gemeinde Eichenbühl musste am Montag unsachgemäß entsorgte Müllsäcke auf einem Waldweg feststellen. Der Unrat stand entlang des Weges zwischen der B47 und dem Wochenendgebiet Amorhof. Der Tatzeitraum kann auf die Tage zwischen dem 07. Dezember und dem 11. Dezember eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen der illegalen Müllentsorgung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.