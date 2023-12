2122. Einbruch in Gaststätte - Ludwigsvorstadt

Am Montag, 11.12.2023, zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Hans-Sachs-Str. Der Täter verschaffte sich Zutritt, indem er das Glas der Eingangstüre mit einer Verkehrsbarke einwarf. In der Gaststätte wurden zwei Geldspielautomaten gewaltsam geöffnet und ein bislang unbekannter Geldbetrag entwendet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im in der Hans-Sachs-Str. Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2123. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus - Nymphenburg/Neuhausen

Am Montag, 11.12.2023, zwischen 15:00 Uhr und 23:30 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter in die Wohnräume eines 72-Jährigen. Der Täter verschaffte sich Zutritt in das Reiheneckhaus, indem er die Terrassentür gewaltsam öffnete. Er entwendete Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im nördlichen Bereich des Hirschgartens (Nymphenburg-Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2124. Verkehrsunfallflucht - Lehel/Altstadt

Am Montag, 11.12.2023, gegen 09:40 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg den Oberanger in nördlicher Richtung entlang. Eine bislang unbekannte Person wich mit ihrem dunklen PKW einem rangierenden LKW nach rechts auf den Fahrradstreifen aus. Die 34-Jährige konnte durch bremsen und ausweichen einen Zusammenstoß gerade noch vermeiden, kam dabei jedoch zu Sturz. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad selbst entstand ein geringer Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr, ohne die gültigen gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, weiter.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum unbekannten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2125. Verkehrsunfall - Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt

Am Montag, 11.12.2023 gegen 11:05 Uhr befuhr ein Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen die Kapuzinerstraße in südöstlicher Richtung. Beim geradeaus überqueren der Auenstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug der Stadt München welches sich auf der Auenstraße befand und diese geradeaus überqueren wollte. Die 23-jährige Fahrzeugführerin des Rettungswagens sowie der 43-jährige Fahrer des Pkw zur Abfallentsorgung wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 23-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert. Der 24-jährige Fahrzeuginsasse des Rettungswagens blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Der Kreuzungsbereich blieb für knapp zwei Stunden gesperrt und es entstanden dadurch Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum unbekannten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2126. Sachbeschädigung durch Brandlegung - Neuried

In den Morgenstunden des Montages, 11.12.2023, gegen 07:10 Uhr, wurde die Münchner Polizei über den Notruf 110 verständigt, dass es im Forstenrieder Park/ Forst Kasten zu einem Brand einer Arbeitsmaschine gekommen ist. Die Freiwillige Feuerwehr wurde ebenfalls verständigt und löschte den Brand. Beim Brand ist keine Person verletzt worden. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, werden aber im sechsstelligen Bereich liegen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Forstenrieder Parks/ Forst Kasten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2127. Antisemitische Äußerung – Ludwigsvorstadt

Am 13.10.2023 gegen 16:50 Uhr rief eine bislang unbekannte Person mehrere antisemitische Äußerungen im Bereich der Tramhaltestelle der Tramlinien 18 und 19 in der Bayerstraße im Südbereich des Münchner Hauptbahnhofes. Ein 24-jähriger Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Der unbekannte Tatverdächtige konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Münchner Hauptbahnhofes Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariatfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2128. Diebstahl - Altstadt

Am 11.12.2023 gegen 16:30 Uhr erreichte die Polizei eine Mitteilung über zwei Personen, welche im Bereich des Zwischengeschosses am Sendlinger Tor/Tramabgang öffentlich den Liebesakt vollziehen. Beim Eintreffen der Streife konnte lediglich eine 41-Jährige festgestellt werden. Nach einer kurzen Befragung stellte die Frau fest, dass ihr nach dem einvernehmlichen Akt mit dem ihr flüchtigen Bekannten das Mobiltelefon entwendet wurde. Die Frau wurde zur weiteren Klärung des Sachverhalts in einer Innenstadt-Inspektion befragt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

2129. Handtaschenraub - Hadern

Am Sonntag, 10.12.2023 gegen 17:15 Uhr wurde eine 52-Jährige im Bereich des Stiftsbogen von einem bislang unbekannten Täter auf dem Heimweg angegriffen. Die unbekannte Person trat unvermittelt von hinten an die Frau heran und riss sie zu Boden. Hierbei konnte die Person der 52-Jährigen ihre Handtasche mitsamt Bargeld und diverser Karten entwenden und in unbekannte Richtung flüchten.

Die 52-Jährige stand nach dem Vorfall unter Schock und versteckte sich in einem nahen gelegenen Gebüsch. Zwei vorbeikommende Personen beruhigten die Frau und begleiteten sie nach Hause. Die Polizei sowie der Rettungsdienst wurden einige Stunden nach dem Vorfall informiert. Zur weiteren Abklärung der erlittenen Verletzungen wurde die Frau in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Da derzeit keine detaillierten Informationen zum Tathergang vorliegen, benötigt das Kommissariatfachdezernat 2 weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Auch die beiden helfenden Personen sind der Polizei nicht bekannt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stiftsbogen in den dortigen Verbindungswegen zwischen den Wohnhäusern Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.