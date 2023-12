KAUFBEUREN. Bereits Anfang des Monats kam es zu einem Trickbetrug. Eine angebliche Heilerin bot ihre Dienstleistungen an und erbeutete sich so einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren ermittelt nun gegen zwei bislang unbekannte Frauen.

Am Samstag, den 02.12.2023, sprach eine unbekannte russischsprachige junge Frau eine 69-Jährige an. Sie erkundigte sich sofort nach dem Gesundheitszustand der Familienangehörigen, da die junge Frau angab, Menschen heilen zu können. Eine weitere Frau kam hinzu und bestätigte die Fähigkeiten der angeblichen Heilerin. Um die 69-Jährige zu überzeugen, gab die Frau an, ihre Kräfte zu demonstrieren. Hierzu führte sie einen Trick durch, welchen die Frau als schlechtes Omen und Hinweis auf den baldigen Tod der Tochter deutete.

Da die 69-Jährige auf die Fähigkeiten vertraute, nahm sie Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages und übergab dies an ihrer Wohnanschrift an die unbekannte Frau.

Die angebliche Heilerin wickelte das Bargeld und den Schmuck in ein Tuch und band es zusammen. Hierbei wurde das Päckchen geschickt ausgetauscht und ein nun wertloses Päckchen der 69-Jährigen übergeben.

Nach drei Tagen wäre das Päckchen mit den Wertsachen gereinigt und die 69-Jährige öffnete es. Dabei stellte sie fest, dass sich statt den übergebenen Wertsachen darin lediglich Papier befand.

Die Frau erstattete nach Bekanntwerden des Betruges Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei bittet und warnt daher:

Die unbekannten Täter sprechen gezielt russischsprachige Opfer an. In Teilen dieser Kreise ist die Kontaktierung eines Heilers bei gesundheitlichen Problemen durchaus üblich.

Helfen Sie mit, diese Betrugsmasche in der russischsprachigen Bevölkerung bekannt zu machen, indem Sie die Warnung beispielsweise über Messengerdienste teilen.

Reden Sie mit ihren Verwandten und Nachbarn über die Masche.

Das Auftreten der Betrüger in einer Fernsehsendung ist kein Anzeichen für deren Seriosität.

Haben Sie den Heiler angerufen oder sind Sie Opfer geworden, zeigen Sie die Tat bei der Polizei an.

(KPS Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).