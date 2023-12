SCHWAIG B.NÜRNBERG. (1435) Am Montagnachmittag (11.12.2023) schoss ein Mann in Schwaig b. Nürnberg aus einem Ladengeschäft heraus auf Unbeteiligte. Er wurde im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes durch Beamte des USK festgenommen.



Gegen 16:50 Uhr wollte der Geschädigte (44) in einem Geschäft Pakete abholen. Nachdem er an der versperrten Eingangstür geklopft hatte, öffnete der Beschuldigte mit einer Schusswaffe in der Hand. Er richtete die Waffe auf sein Gegenüber und betätigte den Abzug, woraufhin sich jedoch kein Schuss löste. Anschließend ging der Mann wieder in das Geschäft zurück.

Als sich ein weiterer Kunde dem Laden näherte, kam der 37-Jährige abermals heraus, richtete die Schusswaffe in Richtung der beiden Männer und betätigte nochmals den Abzug, woraufhin ein Knall zu hören war.

Verletzt wurde hierbei niemand, offensichtlich handelte es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe.

In der Folge umstellten Beamte der örtlichen Polizeidienststelle sowie Kräfte des USK Mittelfranken das Geschäft. Als der 37-Jährige erneut in der Eingangstür erschien, nahmen ihn die Beamten widerstandslos fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,4 Promille.

Der Beschuldigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchführte. Im Laden konnte eine PTB-Schusswaffe sowie ein Luftgewehr sichergestellt werden.

Den 37-Jährigen, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde, brachten die Beamten auf Grund seines psychisch auffälligen Zustandes in einer Fachklinik unter.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes war die Ortsdurchfahrt Schwaig für rund 45 Minuten komplett gesperrt.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl