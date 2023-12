COBURG. Gleich zweimal in einer Nacht schlugen unbekannte Diebe zu und stahlen zwei Autos mit Keyless-Go-System. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Zusammenhänge der beiden Taten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen unbekannte Täter einen Audi Q5 und einen Audi A5 vor zwei Wohnanwesen nahe der Coburger Innenstadt. Die beiden Tatorte liegen nahe beieinander am Plattenäcker und am Judenberg. Die Eigentümer bemerkten am Montagmorgen das Fehlen der Fahrzeuge im Gesamtwert von über 50.000 Euro und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Der Audi Q5 trug zuletzt die Kennzeichen SHL-YH168 und der Audi A5 die Kennzeichen CO-XX76.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Fälle. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Go-System: