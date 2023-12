LANDSBERG AM LECH; In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages brannte es in einem Seniorenheim in Landsberg am Lech. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der vergangenen Nacht wurde gegen 03:50 Uhr ein Feuer in einem Altenheim in der Spöttinger Straße gemeldet.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand in einem Zimmer, das von einem 79-Jährigen bewohnt wurde, lokalisieren. Der Mann wurde schwerstverletzt geborgen und im Anschluss per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die weiteren Bewohner des Heimes ihre Zimmer verlassen. Sie wurden vorübergehend in einem anderen Gebäudeteil untergebracht und dort untersucht bzw. betreut.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.