BAMBERG. Am Montagabend kam es in der Zollnerstraße in Bamberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Montag, gegen 17 Uhr, fuhr eine 28-Jährige aus Bamberg mit ihrem BMW auf der Zollnerstraße in Richtung Berliner Ring. Dabei überquerte ein 75-jähriger Fußgänger, ebenfalls aus Bamberg, vor dem Auto die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Noch an der Unfallstelle starb der Senior an seinen schweren Verletzungen. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die 28-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg kam zum Unfallort und ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, der die Beamten der Polizei Bamberg-Stadt bei der Unfallaufnahme unterstützte. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Zollnerstraße mit Unterstützung der Feuerwehr komplett gesperrt.