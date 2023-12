OBERNBREIT, LKR. KITZINGEN. Auf die Tageseinnahmen eines Supermarktes hatte es am Montagmittag ein bislang unbekannter Täter abgesehen. Der maskierte Mann bedrohte den Kassierer und ließ sich das Geld aus der Kasse aushändigen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Dem derzeitigen Sachstand nach begab sich der maskierte Täter gegen 13:35 Uhr an die Kasse des Supermarktes in der Marktbreiter Straße, bedrohte den Mitarbeiter an der Kasse verbal und forderte die Herausgabe des Geldes. Mit den Tageseinnahmen im unteren vierstelligen Bereich flüchte der Täter über eine kleine Fußgängerbrücke in Richtung Winterseitenweg und Bahnhof Marktbreit.

Der Mitarbeiter wurde bei dem Vorfall körperlich nicht verletzt. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei Kitzingen und der umliegenden Dienststellen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte der Täter noch nicht aufgegriffen werden.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 170 cm groß

Ca. 25 Jahre alt

Trug einen grünen Parker, schwarze Hose, beige Wollmütze, neongelbe Handschuhe, vermummt mit schwarzem Schal

Sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat zur fraglichen Zeit oder auch im Vorfeld und nach der Tat Beobachtungen gemacht, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat eine Person gesehen oder kann Hinweise auf Personen geben, auf diese die vorgenannte Beschreibung zutreffen könnte?

Wem ist im Winterseitenweg in Fahrtrichtung Gymnasium ein roter Kleinwagen, möglicherweise ein Peugeot, zur Tatzeit aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931 / 457 - 1732 entgegen.