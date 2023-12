REGENSBURG. Von Samstag, 9.Dezember, auf Sonntag, 10. Dezember, ist ein bislang Unbekannter in eine Apotheke eingebrochen. Der Täter entwendete Medikamente und einen Geldbetrag - Zeugen werden gesucht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Apotheke in der Hermann-Geib-Straße eingebrochen. Er entwendete mehrere Medikamente und einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, sich unter der 0941/5062888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.