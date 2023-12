REGENSBURG. Ein 40-Jähriger erstattete Anzeige, da ihm von bislang Unbekannten Geld geraubt wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Am Samstag, 9. Dezember erstattete ein 40-jähriger Iraner aus der Nordoberpfalz Anzeige bei der Polizei. Er gab an, dass sich zwischen 20:35 und 22:00 Uhr folgendes ereignet habe: Im Bereich der Albertstraße sei er auf zwei bislang unbekannte Männer getroffen. Einer habe mit ihm in türkischer Sprache gesprochen und ihm einen Gegenstand an den Rücken gehalten. Anschließend seien sie zu dritt in einen Bus gestiegen und diesen kurz darauf nahe der Gertrud- Kaltenecker-Straße wieder verlassen. Dort seien sie in eine Tiefgarage gegangen, wo ihm die Männer einen dreistelliger Geldbetrag abgenommen haben und anschließend zu Fuß geflüchtet seien.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Circa 180 cm groß, 40 Jahre alt, schlank, südländisches, eventuell türkisches Aussehen, Drei-Tage-Bart, keine Brille, sprach türkisch und russisch. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, schwarze Hose, schwarz-weiße Schuhe mit weißer Sohle, schwarze Mütze und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Circa 170 cm groß, 40 Jahre alt, schlank, osteuropäisches Aussehen, Drei-Tage-Bart, keine Brille. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke, schwarze Jeans, weiß- schwarze Schuhe und schwarze Mütze. Er hatte einen auffälligen Goldring an der rechten Hand sowie links eine Armbanduhr und führte eine bunte Kunststofftüte mit sich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.