Mehrere Wohnungseinbrüche – Kripo sucht Zeugen

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg gewaltsam in mehrere Häuser eingestiegen und haben Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kripo Aschaffenburg sucht Zeugen und gibt nützliche Tipps, wie man Einbrüche verhindern kann.



HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Sonntag in ein Zweifamilienhaus im Akazienweg eingestiegen. Der mögliche Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Einfamilienhaus in der Bergstraße war am Sonntag das Ziel von Unbekannten. Diese wurden jedoch offensichtlich gegen 19:00 Uhr bei der Tatausübung gestört und flüchteten unerkannt ohne Tatbeute.



ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Dienstag bis Sonntag haben sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus „Am Hang“ verschafft. Ob die Täter auch etwas entwendet haben, ist noch unklar.



STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag und Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Spessartstraße eingestiegen. Ohne Tatbeute flüchteten die Täter unerkannt.



Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.



Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Unfall auf Haseltalbrücke – Zeugen gesucht

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Sonntagvormittag ist es auf der A3 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Polizei sucht nach möglichen unbeteiligten Zeugen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 29-Jähriger mit seinem Opel auf der A3 im Bereich der Haseltalbrücke in Richtung Frankfurt unterwegs. Mit im Pkw befand sich seine 38-jährige Beifahrerin. Zeitgleich befuhr ein 39-Jähriger mit seinem 23-jährigen Beifahrer in seinem VW die A3 in der gleichen Richtung. Gegen 09:50 Uhr kam es auf der mittleren Spur zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen.



Der genaue Hergang und auch auf welcher Fahrspur der Unfall passiert ist, ist derzeit noch unklar. Auf Grund widersprüchlicher Angaben der beiden Unfallbeteiligten und der weiteren Fahrzeuginsassen konnte dies bislang nicht geklärt werden. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg hofft daher auf Hinweise von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern.



Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / GAILBACH. Zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Samstag, 15:30 Uhr, wurde im Pfaffengrundweg ein geparkter VW im Bereich des Hecks angefahren.



STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, gegen 16:45 Uhr, wurde in der Feuerwehrstraße ein Briefkasten sowie der dortige Gartenzaun durch einen Böller beschädigt.



ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen dem 27.11.2023 und dem 10.12.2023 sind Unbekannte in ein Gartenhaus in der Nilkheimer Bahnhofstraße eingestiegen und haben diverse Kleingegenstände im Gesamtwert von rund 10 Euro entwendet.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde am Güterberg ein geparkter VW Caddy im Bereich des linken Außenspiegels angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG A. MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des frühen Sonntags sind Unbekannte in eine Arztpraxis in der Trennfurter Straße eingestiegen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.



KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 17:40 Uhr und 17:50 Uhr, wurde in der Wallstraße ein geparkter Ford im Bereich des linken Außenspiegels angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.