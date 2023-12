2115. Größere Auseinandersetzung – Obersendling

Am Freitag, 08.12.2023, gegen 18:30 Uhr, befand sich eine größere Gruppe Jugendliche (ca. 10 - 15 Personen) vor einem Jugendzentrum in der Schertlinstraße 4, 81379 München in Obersendling. Hier kam es in der Folge zu Tätlichkeiten aus der Gruppe heraus gegen einen 47-Jährigen, welcher sich vor dem Anwesen befand. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf entfernte sich diese Jugendgruppe vom Tatort und vermischte sich mit einer weiteren Jugendgruppe (ebenfalls ca. 10 – 15 Personen). Hierbei wurden ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger attackiert (beide in München wohnhaft), die dabei leicht verletzt wurden. Im Eingangsbereich des afrikanischen Begegnungszentrums (Schertlinstraße 2a, 81379 München) wurde eine 58-Jährige (in München wohnhaft) auf das Geschehen aufmerksam. Sie wollte helfen und wurde in der Folge ebenfalls körperlich angegangen und mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Die attackierenden Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung U-Bahnhof Machtlfingerstraße.

Aufgrund der Schwere der Verletzung der 58-Jährigen, die in ein Krankenhaus gebracht wurde, übernahm das Kommissariat 11 die weiteren Ermittlungen. Insbesondere Täter, Tatbeteiligungen, Tathintergründe und Motiv sind dabei aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder zu den geflüchteten Tatbeteiligten machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2116. Brand an einer Brücke – Au

Am Montag, 11.12.2023, gegen 03.40 Uhr teilte ein Zeuge dem Notruf einen Brand im Bereich der Ludwigsbrücke mit. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Einsatzort geschickt. Das Feuer im Bereich eines Kabelschachts an einer dortigen Behelfsfußgängerbrücke auf der nördlichen Seite der Ludwigsbrücke, auf der sich momentan eine Baustelle befindet, wurde gelöscht.

Die Fußgängerbrücke ist momentan gesperrt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigsbrücke (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariatfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2117. Brandfall; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Sonntag, 10.12.2023, gegen 21:15 Uhr, wurde der Notruf der Polizei 110 von mehreren Mitteilern über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim informiert. Sofort wurden Einsatzkräfte der Münchner Berufsfeuerwehr sowie mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Feuerwehr konnte das auf einem Balkon befindliche Feuer löschen. Ein 51-jähriger Bewohner des Anwesens musste aufgrund Verletzungen durch den Brand zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht werden.

Die Schadenhöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Durch die Polizei wurden Verkehrssperrungen um die Brandörtlichkeit eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

2118. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Harlaching

In den Morgenstunden des Montags, 11.12.2023, gegen 07:30 Uhr, wurde die Münchner Polizei über den Notruf 110 verständigt, dass es im Perlacher Forst zu einem Brand einer Arbeitsmaschine gekommen ist. Die freiwillige Feuerwehr wurde ebenfalls verständigt und löschte den Brand.

Beim Brand ist keine Person verletzt worden.

Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Am Perlacher Forstes (Harlaching), der Geiselgasteigerstraße / Holzkirchner Straße (Thalkirchen) und Jägerstraße / Isartalstraße / Münchner Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariatfachdezernat 4, Tel. 089/63007-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2119. Größerer Polizeieinsatz – Au

Am Samstag, 09.12.2023, gegen 23:00 Uhr, kam es in einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Besuchern einer Weihnachtsfeier. Einer der Beteiligten soll dabei ein Messer in der Hand gehabt haben.

Ein Angestellter der Gaststätte verständigte über den Notruf die Polizei. Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die Beteiligten der Auseinandersetzung antreffen und folgenden Sachverhalt abklären:

Ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München gerieten mit einem 50-Jährigen mit Wohnsitz in München in einen Streit. Im Zuge des Streits schlugen die Beiden auf den 50-Jährigen ein und verletzten ihn dabei leicht. Ein Messer konnte bei keinem der Beteiligten aufgefunden werden.

Während der polizeilichen Sachbearbeitung verhielt sich der 50-Jährige unkooperativ und leistete Widerstand bei seiner Personalienfeststellung indem er einen Polizeibeamten tätlich Angriff. Der 38-jährige Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt.

Der 50-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Nach erfolgter Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung wurde er von dort aus wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

2120. Einbruch in Wohnung – Neuperlach

Zwischen Mittwoch, 06.12.2023, gegen 15:00 Uhr und Freitag, 08.12.2023, gegen 16:00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter in die Wohnräume eines 61-Jährigen. Der Täter verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung, indem er über den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung eine Balkontüre gewaltsam öffnete. Er entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Marx-Ring (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2121. Mehrere Einbrüche in Wohnanwesen – Sendling

Im Zeitraum vom Freitag, 08.12.2023, gegen 09:30 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, gegen 22:30 Uhr, ereigneten sich an insgesamt drei Örtlichkeiten Einbrüche.

Fall 1:

Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam eine Terrassentüre einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karwendelstraße. Dort wurde Schmuck im dreistelligen Bereich entwendet.

Fall 2:

In der Attenkoferstraße gelangte der unbekannte Täter in die Hochparterrewohnung, indem er über den Balkon ein Fenster gewaltsam öffnete. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Fall 3:

Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hermann-von-Sicherer-Straße, indem er eine Terrassentüre gewaltsam öffnete. Dort wurde Schmuck und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe entwendet.

Tatzusammenhänge zwischen den Fällen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geprüft. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karwendelstraße, Attenkoferstraße, Hermann-von-Sicherer-Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.