ZWIESEL, LKR. REGEN. Am Samstag (09.12.2023) in den frühen Morgenstunden wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in Bärnzell gerufen. Die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens stand in Brand. Es wurden keine Personen verletzt, die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 01.30 Uhr, wurde der Brand von einer Bewohnerin des Hauses bemerkt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden. Die Scheune konnte nicht mehr gerettet werden und brannte nieder. Es wurden keine Personen oder Tiere durch den Brand verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittelt zusammen mit der Kripo Deggendorf zu der Ursache des Brandes.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht am 11.12.2023 um 11.05 Uhr