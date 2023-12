Einbrecher drang über Terrassentür in Einfamilienhaus ein

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Über die Terrassentür drang am Freitagabend ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Im Haus durchsuchte er das gesamte Inventar nach Wertgegenständen und verließ anschließend unerkannt den Tatort.

Der Bewohner des Hauses stellte bei seiner Heimkehr fest, dass ein Einbrecher seine Abwesenheit von 17:10 bis 19:25 Uhr ausgenutzt hatte und in das Haus im Heideweg gewaltsam eingedrungen war.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach erbeutete der Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Aschaffenburg.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo auch auf Hinweise und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Heideweges verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0620/857-1733 zu melden.

Einbruch in Kelterei - Polizei sucht Zeugen

SCHÖLLKRIPPEN, OT SCHNEPPENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Einbruch in eine Kelterei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sucht die Polizei Alzenau nun nach Zeugen.

Am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr stellte der Inhaber der Kelterei in der Hauptstraße fest, dass während der Nacht ein Unbekannter gewaltsam über ein Rolltor in die Firma eingedrungen war. Dort entwendete der Täter die Tageseinnahmen und verschiedene akkubetriebene Werkzeuge. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

31-Jährige kommt mit Peugeot von Straße ab - Zeuge verhindert Weiterfahrt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Dem Sachstand nach ist am Samstag kurz nach Mitternacht eine 31-Jährige aufgrund erheblicher Verkehrsuntüchtigkeit mit ihrem Peugeot von der Straße abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Ein Zeuge verhinderte die Weiterfahrt der Frau.

Kurz nach Mitternacht bemerkte ein 40-Jähriger einen lauten Knall von der Hemsberger Straße. Bei dem Blick auf die Straße konnte er den verunfallten Peugeot der Frau erkennen und beobachten, wie die 31-Jährige trotz des erheblichen Schadens versuchte weiterzufahren. Der Zeuge zögerte keine Sekunde, lief zu der Unfallstelle und nahm der Fahrerin den Schlüssel ab.

Die in der Zwischenzeit alarmierten Beamte der Polizei Alzenau stellten bei der hoch aggressiven Frau erhebliche Ausfallerscheinungen fest, die möglicherweise auf Alkohol- und Drogenkonsum zurückzuführen sind.

Zur Eigensicherung musste die 31-Jährige mit Handfesseln gefesselt werden. Nach einer Blutentnahme brachte die Polizei sie in einem psychiatrischen Krankenhaus unter.

Mit knapp einem Promille von der Straße abgekommen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit einer Alkoholisierung von knapp einem Promille verlor am Samstagmittag gegen 12:25 Uhr ein 40-Jähriger an der Anschlussstelle Goldbach zur A3 die Kontrolle über seinen BMW. Im Bereich des Kreisverkehrs kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und riss sich dabei den linken Vorderreifen ab. An dem BMW entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme fiel Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille.

Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher.

Fünf Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

ASCHAFFENURG / NILKHEIM. Im Verlauf einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Auweg stellten Beamte der Polizei Aschaffenburg bei einem 20-jährigen Audi-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinung. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob der junge Mann noch fahrtüchtig war.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Mit rund 0,72 Promille Alkohol war am Freitagabend eine 38-Jährige in ihrem Opel im Reiterweg unterwegs. Gegen 23:50 Uhr endete die Fahrt in einer Verkehrskontrolle der Polizei Aschaffenburg.

ASCHAFFNENBURG / INNENSTADT. Drogentypische Auffälligkeiten stellten Beamte der Polizei Aschaffenburg am Freitagmittag bei einem 35-jährigen Fahrer eines Audis fest. Die Fahrt endete für den Mann in der Spessartstraße und zog eine Blutentnahme nach sich.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit knapp 1,6 Promille Alkohol ging der Ausfahrer eines Paketdienstleisters seiner Arbeit nach. Ein Verkehrsteilnehmer alarmierte aufgrund der auffälligen Fahrweise gegen 05:55 Uhr die Polizei, welche den 38-Jährigen in der Obernburger Straße einer Kontrolle unterzog. Noch vor Ort stellte die Polizei den Führerschein sicher und ließ eine Blutentnahme durchführen.

ASCHAFFENBURG. Bei einem 23 Jahre alten Fahrer eines Audis stellte die Polizei während einer Verkehrskontrolle am Sonntag um 00:45 Uhr im Hohenzollernring drogentypische Auffälligkeiten fest. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob der junge Mann noch fahrtüchtig war.

Trotz Entzug der Fahrerlaubnis mit Auto gefahren

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Trotz des Entzugs der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde setzte sich eine 39-Jährige am Freitagabend hinter das Steuer.

In der Aschaffenburger Straße zog die Frau gegen 18:55 Uhr mit ihrer Fahrweise die Aufmerksamkeit einer Streife der Polizei Aschaffenburg auf sich. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war und sie keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf.

Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Kurzer Blick auf das Radio führt zu Unfall mit zwei Verletzten und rund 17.000 Euro Schaden

SULZBACH AM MAIN, OT SODEN, LKR. MILTENBERG. Dem Sachstand nach führte am Freitagnachmittag der kurze Blick zum Radio zu einem folgenschweren Unfall mit zwei Verletzten und rund 17.000 Euro Schaden.

Ein 74-Jähriger befuhr gegen 15:15 Uhr in einem Suzuki die Sodentalerstraße in Richtung Sulzbach. Der Fahrer war durch die Bedienung des Autoradios kurz abgelenkt und übersah dadurch die vor der Hausnummer 49 geparkten Fahrzeuge. Nahezu ungebremst fuhr er auf einen Mercedes Vito auf und schob ihn rund 11 Meter nach vorne. Dabei schob er den Mercedes auf zwei weitere Fahrzeuge auf.

Ein 28-Jähriger, der gerade seinen Transporter beladen wollte, wurde zwischen dem Mercedes und seinem Fiat Ducato eingeklemmt und erlitt schwere Beinverletzungen.

Der 28-Jährige, wie auch der Unfallverursacher kamen nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Soden befand sich mit rund 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Frischer Unfallschaden lenkte Aufmerksamkeit der Polizei auf VW-Fahrer - Alkoholtest ergab 1,44 Promille

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein erheblicher Unfallschaden an der Front eines VW lenkte am Samstagmorgen den Fokus einer Streife der Verkehrspolizei auf einen 37-Jährigen. Die Kontrolle ergab eine Alkoholisierung von 1,44 Promille und klärte eine Unfallflucht auf der A3.

An der Kreuzung der Anschlussstelle Goldbach zur A 3 kam der 37-Jährige gegen 06:10 Uhr mit seinem VW Passat einer Streife der Verkehrspolizei entgegen. Aufgrund eines offensichtlich frischen Unfallschadens unterzogen die Beamten den Fahrer einer Kontrolle. Dabei fiel sofort der starke Alkoholgeruch in dem Fahrzeug auf.

Zu dem mutmaßlichen Unfall konnte der Fahrer keine genaueren Angaben machen. Wenig später konnte ein Schaden an einem Fahrbahnteiler der A3 vor der Ausfahrt Goldbach festgestellt werden.

Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins setzte die Polizei den 37-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Beifahrerscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Seitenscheibe der Beifahrertür eines geparkten Mitsubishi ist am Samstagabend von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter dann die Handtasche und einen Geldbeutel.

Für lediglich 10 Minuten hatte die Fahrerin ihren weißen Mitsubishi Space Star in der Lindestraße geparkt. Als sie gegen 17:45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen war und ihre Handtasche sowie das Portemonnaie fehlten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von 13:15 bis 13:45 ist am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße ein geparkter blauer Hyundai Kona angefahren worden. Der Schaden an der Fahrertür beläuft sich auf rund 500 Euro.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Die linke Heckseite eines im Pappelweg 35 geparkten schwarzen Volvo V 50 ist am Freitag in der Zeit von 06:00 bis 08:30 Uhr angefahren worden.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein schwarzer BMW ist am Samstagvormittag in der Zeit von 06:30 bis 11:50 Uhr im vorderen linken Bereich angefahren worden. Der Pkw war in der Büchelbergstraße 17 geparkt.

ASCHAFFENBURG. Für zwei Wochen hatte ein 24-Jähriger seinen orangenen Mini in der Flachstraße geparkt. Am Samstagmittag stellte er fest, dass ein Unbekannter die linke Fahrzeugseite eingedellt und verkratzt hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Von dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Straße "Am Neuen Berg" sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Räder und Altbatterien gestohlen worden. Der Täter entwendete drei komplette Radsätze, drei Sätze Alufelgen und rund 50 Altbatterien. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Am Freitag sind in der Zeit von 17:00 bis 18:20 Uhr ein weißer BMW X2 und ein grauer 5er BMW beschädigt worden. Vermutlich touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren die in der Wildensteiner Straße 14 geparkten Pkw.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Auf dem Parkplatz des Penny Marktes oder des REWE Getränkemarktes in der Straße "In der Seehecke" ist am Samstag in der Zeit von 12:00 bis 12:30 Uhr ein schwarzer VW T-Cross beschädigt worden. Der Schaden am hinteren linken Stoßfänger beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Ein roter Toyota Yaris ist am Freitag zwischen 15:00 und 18:00 Uhr im Triebweg 9 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrerseite angefahren worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.