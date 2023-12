NÜRNBERG. (1424) Am Freitagabend (08.12.2023) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Nürnberger Süden lebensbedrohlich verletzt. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen.



Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 18:00 Uhr ein 56-jähriger Fahrer eines roten VW Multivans die Münchener Straße in Richtung Innenstadt und bog nach rechts in die Zollhausstraße ein. Hierbei erfasste er aus noch nicht geklärter Ursache eine 60-jährige Fußgängerin, welche vom Gehweg kommend die Zollhausstraße an der Fußgängerampel in Richtung Innenstadt überqueren wollte.

Die 60-jährige Frau wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und erlitt durch den Aufprall lebensbedrohliche Kopfverletzungen, welche in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65830 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold