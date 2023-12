ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagabend ein 35-Jähriger mit seinem VW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Der Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er kurz nach dem Unfall in einem Krankenhaus verstarb. Sein ein Jahr älterer Beifahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Der 35-Jährige fuhr gegen 23:20 Uhr mit seinem VW von Eichelsbach in Richtung Elsenfeld. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer aus dem Auto geschleuderte und erlitt schwerste Verletzungen. Der 36-jährige Beifahrer erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt kamen beide Männer in ein Krankenhaus. Wenige Stunden nach dem Unfall teilte das Krankenhaus mit, dass der Fahrer verstorben ist.

Aufgabe der Polizei Obernburg ist es nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Dabei wird die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg von einem Sachverständigen unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.