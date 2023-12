INGOLSTADT. Am Vormittag des gestrigen Samstags, 09.12.2023, kam es in einem Ingolstädter Hallenbad zu einem tödlichen Badeunfall.



Ein 46-jähriger Ingolstädter wurde gegen 10:30 Uhr von anderen Badegästen bewusstlos im Schwimmbecken aufgefunden. Nachdem er aus dem Wasser geholt worden war, begann man sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Rettungsdienst brachte ihn unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus, wo er trotz intensiver Bemühungen verstarb.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.