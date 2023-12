ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag zwischen Zellingen und Erlabrunn gekommen. Ein 83-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem BMW. Trotz größter Bemühungen des Notarztes und Rettungsdienstes verstarb der Senior kurz nach dem Unfall.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach fuhr der 83-Jährige gegen 16:50 Uhr mit seinem Mercedes von Zellingen in Richtung Erlabrunn. Bereits dabei fiel er durch das Fahren in Schlangenlinien auf. Kurz vor Erlabrunn kam er schließlich nach links in den Gegenverkehr ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Kurz zuvor war es bereits zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden Volvo gekommen.

Der sofort alarmierte Rettungsdienst und Notarzt versuchten das Leben des Seniors zu retten, mussten jedoch noch im Rettungswagen den Tod des Mannes feststellen. Die beiden Insassen des BMW erlitten leichtere Verletzungen und kamen nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge musste die Staatsstraße in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt befanden sich noch die Feuerwehren aus Erlabrunn und Zellingen vor Ort sowie mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land

Ob für den Unfall eine medizinische Ursache ursächlich war oder der 83-Jährige aus anderen Gründen in den Gegenverkehr kam, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land zeigen.