2111. Raubdelikt - Neuperlach

Am Donnerstag, 07.12.2023, gegen 19:10 Uhr, lief ein 28-jähriger Mann mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen im Bereich Brittingweg / Ständlerstraße. Er wurde aus der Ferne von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Als er darauf nicht reagierte, schloss der ihm unbekannte Mann auf. Es entwickelte sich daraufhin ein Gespräch, in dessen Verlauf der 28-Jährige ablehnend gegenüber dem Mann handelte. Unvermittelt zog der unbekannte Mann eine Schreckschusswaffe und schoss damit dem 28-Jährigen aus unmittelbarer Nähe ins Gesicht.

Der 28-Jährige wurde hierdurch verletzt und ging zu Boden. Der Täter entwendete daraufhin das mitgeführte Bargeld des 28-Jährigen und flüchtete zu Fuß in Richtung Gerhard-Hauptmann-Ring.

Der 28-Jährige stand auf, konnte aus eigener Kraft den Rettungsdienst informieren. Diese wiederum verständigte die Polizei. Vom Rettungsdienst wurde der 28-Jährige unmittelbar in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung gebracht. Hier erfolgte auch durch eine Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) die Abklärung der Tatumstände.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der bislang unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 170-180 cm groß, schlank, 20 - 24 Jahre alt. Er hatte dunkle, lockige oder wellige Haare, dunklen Bart. Insgesamt ein orientalisches Erscheinungsbild; bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, schwarzer Jogginghose.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Donnerstag, 07.12.2023, um ca. 19:10 Uhr, im Bereich Ständlerstraße / Brittingweg / Gerhard-Hauptmann-Ring Feststellung gemacht, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung zu bringen sind. Insbesondere werden Personen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, die dem 28-Jährigen vor Ort zu Hilfe gekommen sind. Bitte melden Sie Ihre Feststellungen unter der Tel.-Nr. 089/2910-0.

2112. Sturzgeschehen, eine Person verstorben - Aubing

Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 07:40 Uhr, ging eine 81-Jährige mit Wohnsitz in München auf in der Friedrichshafener Straße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist sie hier aufgrund von eisglattem Untergrund ausgerutscht und gestürzt. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Polizei wurde der Vorfall am Freitag, 08.12.2023, durch das Krankenhaus mitgeteilt, als die 81-Jährige verstarb. Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen in der Friedrichshafener Straße auf Höhe Haus-Nr. 29 zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2113. Wohnungseinbruch - Johanneskirchen

Am Samstag, 09.12.2023, zwischen 09:45 und 13:15 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einem Mehrparteienhaus in eine Wohnung ein. Hierbei öffneten sie gewaltsam die Eingangstüre, durchsuchten die Zimmer in der Wohnung und entwendeten technische Geräte und Schmuck sowie Bekleidung im Wert von mehreren Hundert Euro.

Nach der Tat verließen der oder die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Freischützstraße / Bichlhofweg und die Preziosastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2114. Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall, drei Personen verletzt - Stadtgebiet München

Am Samstag, 09.12.2023, gegen 23:00 Uhr, versuchte eine Streife der Polizeiinspektion 44 (Moosach) einen Pkw Audi auf dem Georg-Brauchle-Ring einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Als die Polizeibeamten die Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Pkw stark und versuchte, in Richtung Petuelring zu flüchten. Die Streife folgte dem Fahrzeug. An der Unterführung zur Lerchenauer Straße kam es zu einer Kollision des Audi mit einem sich dort befindlichen Pkw BMW. In diesem befanden sich ein 24-Jähriger, auf dem Beifahrersitz, ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger, alle mit Wohnsitz in München. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw Audi wurden die drei Personen leicht verletzt. Der Audi fuhr nach dem Unfall weiter und versuchte abermals zu flüchten. Auf der Schleißheimer Straße, Höhe Gartenstraße, überfuhr der 37-Jährige die Trambahngleise und hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und blieb hier stecken.

Der Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den Polizeibeamten festgenommen werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 37-jähriger Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Auf dem Beifahrersitz des Audi befand sich eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München. Nach ersten Erkenntnissen besaß der 37-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, um den Pkw zu führen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. An den Fahrzeugen entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die drei leichtverletzten Insassen des BMW wurden vor Ort ohne medizinische Behandlung entlassen. Gegen den 37-Jährige wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.