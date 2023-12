BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagmittag, den 9. Dezember 2023, kam es auf der Staatsstraße 2078 im Gemeindebereich von Bruckmühl zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Eine PKW-Fahrerin, welche von Bruckmühl aus kommend in Fahrtrichtung Bad Aibling unterwegs war, wollte ein vor ihr befindliches Fahrzeug überholen und kollidierte im Anschluss frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Polizeiinspektion Bad Aibling hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Rosenheim die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

Am Samstag, den 9. Dezember 2023, ging gegen 12.15 Uhr bei Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über einen Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Bruckmühl ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling fest, dass eine 25 jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Landkreis Rosenheim mit ihrem Kleinwagen zum Überholen des vor ihr befindlichen PKWs ansetzte. Dieser wollte nach links abbiegen und musste deshalb verkehrsbedingt warten. Dabei übersah die junge Frau einen entgegenkommenden SUV einer 27-jährigen Bad Aiblingerin und es kam zum Frontalzusammenstoß. Den ersten Ermittlungen zu Folge hatte die Unfallverursacherin ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Sie wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Die durch Unfallzeugen sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod der jungen Dame feststellen.

An der Unfallstelle übernahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Aibling unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden zwei Fahrzeuge sichergestellt sowie ein Sachverständiger mit der Erstellung eines technischen und unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 3,5 Stunden einseitig gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchdorf a.H., Bruckmühl und Heufeld waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.