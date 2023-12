GERODA, LKR. BAD KISSINGEN. Über ein Fenster drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Ohne Beute gemacht zu haben, verließ der Einbrecher das Haus und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro.



Da das Haus lediglich als Zweitwohnsitz genutzt wird, fiel der Einbruch in der Kissinger Straße erst am Donnerstagvormittag auf. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 29. November, bis zum Donnerstag.



Die Polizei Bad Brückenau hat den Einbruch aufgenommen und bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Geroda aufgefallen sind, sich unter Tel. 09741/606-0 zu melden.