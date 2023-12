Bewohnerin trifft auf Einbrecher - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend haben sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Bewohnerin überraschte die Einbrecher, wonach diese flüchteten. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach verschafften sich zwei Unbekannte über eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Höhenbahnweg. Die Täter durchwühlten mehrere Räume, bis die Bewohnerin gegen 18:00 Uhr beim Nachhausekommen auf die Beiden traf. Daraufhin flüchteten die Männer über den Garten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Laut Angaben der Geschädigten trug ein Täter eine schwarze Bomberjacke und ein zweiter Täter einen weißen Kapuzenpullover. Der genaue Beuteschaden ist bisher noch nicht bekannt, beläuft sich aber mindestens auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Hinweise möglicher Zeugen.

Wer zur Tatzeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wir gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall verursacht - Fahrer unter Medikamenteneinfluss

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Ein Pkw-Fahrer ist am Donnerstagmittag auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Ausfallerscheinungen. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Medikamenten.

Der Unfall hatte sich gegen 12:30 Uhr in der Hauptstraße ereignet. Der Fahrer eines VW Polos reduzierte seine Geschwindigkeit, da er nach links abbiegen wollte. Der 23-jährige Fahrer eines Opel Corsas, der hinter dem VW fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr ihm hinten auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim Unfallverursacher Ausfallerscheinungen fest. Seinen Angaben nach stand er unter dem Einfluss von Medikamenten.

Der 23-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Ihm wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Verkehrskontrollen am Untermain - Fünf Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

BAYERISCHER UNTERMAIN. Bei gleich vier Verkehrskontrollen hatten Streifen der Polizei am Untermain den richtigen Riecher. Mehrere Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz festgestellt.

Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss

Eine Streife der Miltenberger Polizei kontrollierte am Donnerstag gegen 09:45 Uhr in Laudenbach den 25-jährigen Fahrer eines Renault Clio. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand.

Gegen 21:30 Uhr kontrollierte die Obernburger Polizei in Großwallstadt den 52-jährigen Fahrer eines Pkw. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,78 Promille.

Beide Männer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Fehlender Versicherungsschutz

Ein 15-Jähriger geriet am Donnertagnachmittag gegen 13:45 Uhr in Erlenbach ins Visier der Polizei. Aufgefallen war der Jugendliche aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens an seinem E-Scooter.

Am frühen Freitagmorgen blieb eine 66-Jährige mit ihrem Opel in Elsenfeld aufgrund eines leeren Tanks liegen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer alarmierte die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass für den Pkw aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Der Opel musste abgeschleppt werden.

In allen Fällen leiteten die Beamten Verfahren aufgrund der Verkehrsdelikte ein und unterbunden die Weiterfahrt.

Unfall beim Einfahren auf die Autobahn - Vollsperrung

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmorgen führte ein Fehler beim Einfahren auf die Autobahn A3 zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Gegen 07:45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Hösbach auf die Autobahn A3 auf. Beim Fahrstreifenwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptfahrbahn übersah er einen Sattelzug, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. In der Folge schleuderte der Pkw über alle drei Fahrstreifen und schlug in die gegenüberliegende Wand der Einhausung ein.

Der 55-jährige Pkw-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Feuerwehren Waldaschaff und Hösbach waren zur Absicherung der Unfallstelle und zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Im Rückstau kam es in der Folge zu einem weiteren Unfall. Hier mussten die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die 24-jährige Fahrerin eines Minis erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Opel auf. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Pkw geschoben. Glücklicherweise entstand nur Blechschaden und es wurde niemand verletzt.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr wurde in der Burchardtstraße der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Polo im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagabend wurde in der Landingstraße eine Schaufensterscheibe durch einen Unbekannten eingeschlagen.



GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Montag bis Donnerstagnachmittag wurde auf dem Friedhof im Bartholomäusweg eine hochwertige Grabfigur beschädigt.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Dienstag, gegen 21:30 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, wurde in der Ziegelbergstraße ein am Straßenrand geparkter weißer Skoda Superb im Rahmen einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt.



ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Donnerstag, 08:15 Uhr, wurde in der Stadtbadstraße ein am Friedrich-Dessauer-Gymnasium abgestelltes schwarzes Herrenrad der Marke Haibike entwendet. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert.



GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag wurde im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr in der Weidenbörnerstraße ein geparkter grauer Seat Arona durch einen Unbekannten angefahren und an der Front beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 21:45 Uhr wurde ein geparkter blauer Opel Corsa im Rahmen einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite im Bereich der Front und dem Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz neben den Bahngleisen in der Freigerichter Straße geparkt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde in der Miltenberger Straße ein geparkter blauer BMW angefahren.



OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch wurde durch einen Unbekannten am Etzelweg Bauschutt abgelagert.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.