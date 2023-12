2104. Raub mittels Pfefferspray; drei Tatverdächtige festgenommen – Ramersdorf

-siehe Presseberichtvom 08.11.2023, Nr. 1945

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstag, 07.11.2023, gegen 23:30 Uhr, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in Stuttgart im Bereich des Karl-Preis-Platzes überfallen. Dort wurde ihm unvermittelt von mehreren unbekannten Tätern Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach forderten die Täter die Herausgabe von Wertgegenständen.

Als der 18-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, wurde er von der Tätergruppierung massiv körperlich angegangen. Anschließend entwendeten die Täter diverse Gegenstände. Als dem 18-Jährigen ein unbeteiligter Autofahrer zu Hilfe kam, flüchteten die Täter mit der Tatbeute vom Tatort in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernahm zum damaligen Zeitpunkt die Ermittlungen. Mittlerweile erhärtete sich der Tatverdacht gegen drei Männer. Dabei handelt es sich um einen 24-Jährigen, einen 21-Jährigen und einen 26-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München).

Die drei Tatverdächtigen wurden am Dienstag, 05.12.2023 festgenommen. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei Tatverdächtige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 geführt.

2105. Mehrere Kelleraufbrüche; eine Tatverdächtige ermittelt – Aubing

Im Zeitraum von Mittwoch, 05.04.2023, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 11.05.2023, 17:50 Uhr, kam es in der Streitbergstraße zu zehn Einbrüchen in Kellerabteile.

Vor Ort wurde eine umfangreiche Spurensicherung der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Im Rahmen dessen konnte DNA-Material gesichert werden. Als Spurensetzer wurde mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes jetzt eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München ermittelt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

2106. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Bogenhausen

Am Donnerstag, 07.12.2023, gegen 18.00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einem über 80-Jährigen an dessen Haustür. Der über 80-Jährige öffnete die Tür und der Täter gab sich als Handwerker aus, der aufgrund eines Wasserrohrbruchs die Wasserleitungen überprüfen zu müssen.

Davon überzeugt ließ ihn der über 80-Jährigen ins Anwesen. Während sich der Senior im Badezimmer befand, wurden mehrere Schränke in der Wohnung durchwühlt und Schmuckgegenstände entwendet.

Die Anzeigenerstattung erfolgte im Nachgang durch einen Familienangehörigen des über 80-Jährigen. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, schlank, kindliches Gesicht, fliehendes Kinn

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rudliebstraße, Odinstraße und Ortnitstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

2107. Brandfall – Riemerling

Am Donnerstag, 07.12.2023, gegen 23:45 Uhr, entstand auf einer Terrasse in der Asternstraße ein Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte das Feuer. Aktuell wird der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2108. Vermissung eines 69-Jährigen – Öffentlichkeitsfahndung erledigt

-siehe Pressebericht vom 07.12.2023, Nr. 2103

Wie bereits berichtet, wurde ein 69-Jährige aus Neubiberg seit Mittwoch, 06.12.2023, vermisst. Da er an Demenz leidet und auf Medikamente angewiesen ist, wurde am Donnerstag, 07.12.2023 diesbezüglich eine Öffentlichkeitsfahndung durchgeführt.

Der Vermisste konnte nun in der Nacht von Donnerstag, 07.12.2023, auf Freitag, 08.12.2023, in Erding von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Er wurde anschließend von seiner Ehefrau abgeholt.

2109. Betriebsunfall; eine Person schwer verletzt – Allach

Am Donnerstag, 07.12.2023, gegen 17:30 Uhr, ist der Polizeinotruf 110 darüber verständigt worden, dass sich ein Betriebsunfall auf einem Firmengelände in Allach ereignet hatte.

Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Gabelstapler der Marke Linde gerade Entladetätigkeiten von einem Sattelauflieger durchführte. Bei der Entladetätigkeit wurde der 54-Jährige von einem 58-Jährigen mit Wohnsitz in München unterstützt.

Während des Entladevorgangs fielen aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Gitterboxen von den Zinken des Gabelstaplers und trafen dabei den 58-Jährigen am Oberkörper und am Kopf. Hierdurch wurde der 58-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Sachschaden ist hierbei nicht entstanden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2110. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 17:50 Uhr, befand sich eine 48-jährige Koreanerin mit Wohnsitz in München im Sperrengeschoss des U-Bahnhofes Lehel. Als sie gerade mit der Rolltreppe zu den dort befindlichen Gleisen fahren wollte, schubste eine bislang unbekannte Täterin sie von hinten. Die 48-Jährige geriet hierdurch ins Taumeln, konnte einen Sturz jedoch durch ein Festhalten am Handlauf verhindern. Als die Täterin anschließend noch auf der Rolltreppe an der 48-Jährigen vorbeiging, versetzte sie ihr noch einen Schlag mit dem Ellenbogen gegen den Oberarm und beleidigte sie mit einer fremdenfeindlichen Äußerung.

Anschließend flüchtete die Täterin unerkannt.

Die 48-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Sie erstattete im Nachgang Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.

Täterbeschreibung:

Weiblich, ca. 45 Jahre alt, 1,65 m groß, grau melierte und schulterlange Harre, Brille, westeuropäisches Erscheinungsbild.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Lehel Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.