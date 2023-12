MARKTZEULN, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in zwei Firmen in Marktzeuln ein und stahlen unter anderem zwei Kleintransporter. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen schlugen Einbrecher gleich in zwei Firmen in Horb am Main zu. Zum einen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Industriestraße. Dort öffneten sie einen Tresor und stahlen eine mittlere vierstellige Summe Bargeld, bevor sie unerkannt verschwanden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Außerdem brachen die Täter in ein Autohaus in der Burgkunstadter Straße ein. Dort nahmen sie zwei Autoschlüssel an sich und stahlen die dazu passenden Kleintransporter im Gesamtwert von rund 60.000 Euro. Eines der beiden Fahrzeuge, ein grauer Ford Tourneo, wurde am Donnerstag im Gewerbegebiet in Ebersdorf bei Coburg wiedergefunden. Der andere Transporter, ein weißer Ford Transit, fehlt noch immer. Das Fahrzeug trug zuletzt die Kennzeichen LIF-DK 400.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.