BAMBERG. In der Nacht auf Mittwoch besprühten Unbekannte die Hausfassade eines Imbisses in Bamberg. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, sprühten die Täter die Schriftzüge „FCK CSU“, sowie das „Anarcho-Zeichen“ mit schwarzer Farbe an die Wand eines Imbisses in der Fischstraße in Bamberg. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 400 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in der Fischgasse gesehen? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.