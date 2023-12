SCHWABACH. (1421) Am Donnerstagnachmittag (07.12.2023) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schwabach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Windsbacher Straße. Aus dem Haus entwendeten sie einen Tresor mit Wertsachen.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl